Monelle voi tulla yllätyksenä, että antiperspirantilla ja deodorantilla on oleellinen ero.
Sutaisetko kainaloon antiperspiranttia vai deodoranttia? Tuotteilla on eroa, sillä ne toimivat eri tavoin hajuhaittoja vähentääkseen.
Lyhyesti sanottuna: deodorantit peittävät hajua, kun taas antiperspirantti vähentää hikoilun määrää, kertoo terveyssivusto WebMD.
Pitääkö deodoranttia laittaa aamulla vai illalla? Entä antiperspiranttia?
Miten deodorantti toimii?
Hiki itsessään ei haise, vaan haju johtuu ihon bakteereista, jotka hajottavat hikeä.
Deodorantit vähentävät hienhajua neutraloimalla näitä hienhajua aiheuttavia bakteereja, mutta ne eivät estä itse hikoilua tai kainaloiden kostumista.
Deodoranttia kannattaa levittää kainaloon ainakin aamuisin hienhajun peittämiseksi, mutta sitä voi lisäillä kainaloon milloin vain pitkin päivää.
Deodoranteissa on tyypillisesti jokin tuoksu, joka myös auttaa peittämään hajua.
Miten antiperspirantti toimii?
Antiperspirantti kannattaa levittää puhtaalle iholle illalla.
Antiperspirantit sisältävät alumiinisuoloja, jotka supistavat hikirauhasten tiehyitä. Näin ne vähentävät hien eritystä eli samalla myös kainaloiden kostumista.
Runsaasta hikoilusta kärsivän kannattaakin deodorantin sijaan tarttua antiperspiranttiin.
Antiperspirantissa voi olla myös tuoksuja.
Joissain tuotteissa voivat yhdistyä sekä antiperspirantin että deodorantin ominaisuudet.
