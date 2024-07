Oletko aina pessyt kätesi vain huuhtaisemalla? Ei kannattaisi

"Ei pelkkä vesi puhdista kuten saippuapesu"

– Huuhtelu on tosi tärkeää, että kaikki saippuajäämät saadaan pois. Kyllä siihen menee aikaa. Puoli minuuttia oikein toteutettuun käsienpesuun on varmasti ihan minimiaika. Ja kuivaus siihen päälle.

Muista kuivaus: "Jos kädet jäävät kosteiksi, mikrobit voivat alkaa lisääntyä"

Pesun jälkeenkään kädet eivät ole täydellisen puhtaat. Iholla on erilaisia mikrobeja, vaikka kädet olisi pesty huolellisesti. Siksi kuivaaminen on hyvin tärkeää.

– Paperi on tosi hyvä vaihtoehto, mutta siinäkin on tärkeää se, missä sitä julkisessa vessassa säilytetään, Kuutamo sanoo.

– Hyviä ovat myös pyyheautomaatit, joissa puhdas pyyhe on, jos ne huolletaan oikein ja puhdasta pyyhettä on tarjolla. Valitettavan usein näkee sitä, että rulla on tyhjä tai siitä on käytetty, märkä osa esillä.