"Ruskea kohina" voi auttaa tyhjentämään mielen ja nukahtamaan – tästä on kyse

Mistä on kyse, miten se toimii ja miten ruskea kohina oikein eroaa valkoisesta kohinasta?

TikTokin ADHD-yhteisö vakuuttui kohinasta

Ruskea kohina on taustahuminaa, joka kuulostaa ikään kuin siltä, kuin istuisit tyhjässä lentokoneessa, joka etenee tasaisesti ja rauhallisesti. Ruskeasta kohinasta on innostuttu erityisesti TikTokissa ja varsinkin ADHD-yhteisön keskuudessa, kirjoittaa The Guardian.