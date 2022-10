ADHD-oireita voidaan helpottaa huumausainetta sisältävillä psykostimulanteilla – nämä ovat lastenpsykiatrin mukaan todelliset riskit

– Nykyisistä käytössä olevista lääkkeistä ensimmäinen tuli meillä myyntiluvalliseksi vuonna 2003, ja sen jälkeen lääkevalikoima on laajentunut jatkuvasti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja Kuopion yliopistollinen sairaalan lastenpsykiatrian linjajohtaja Anita Puustjärvi sanoo.

– Kun nollasta lähdetään liikkeelle, niin suhteellinen nousu on ollut suurta.

Vaikka ADHD:n tunnetuin oire on ylivilkkaus, myös tarkkaavuutta, toiminnanohjausta, impulssikontrollia ja vireystilaa säätelevät aivoalueet toimivat huonosti. Lääkkeet normalisoivat välittäjäaineiden määrää ja siten aivojen toimintaa helpottaen oireita.

Psykostimulantit vaikuttavat nopeasti, usein vaste on nähtävillä jo vajaa tunti lääkkeen ottamisesta. Lisäksi on olemassa pitkävaikutteisempia ADHD-lääkkeitä, joiden vaste tulee hitaammin ja joiden vaikutusmekanismi on erilainen.