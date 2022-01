Rokottamaton Mikael ei sairastunut, vaikka avopuoliso toi koronan kotiin – THL:n asiantuntija kertoo, miksi tauti ei iske kaikkiin

– Perusterve avopuoliso ei saanut koko aikana mitään tavallisesta poikkeavia oireita eli oli ja on edelleen tänä päivänä täysin oireeton, Emilia kertoo.

Pariskunta ei esiinny jutussa omilla nimillään asian arkaluontoisuuden vuoksi. MTV Uutiset on nähnyt todistuksen Emilian sairastamasta taudista ja eristyspäätöksestä.

Kotona korona tarttuu todennäköisimmin

Korona on tartuttavimmillaan juuri ennen oireiden alkua, kun virusta on runsaimmin ylähengitysteissä. Tällöin ihminen saattaa levittää tautia tietämättään. Viiden päivän kohdalla tartunnan saamisesta tartuttavuus alkaa laskea.

Oma osansa on silläkin, kuinka läheisissä tekemisissä perheenjäsenet ovat keskenään. Tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että mitä enemmän neliöitä ja huoneita kotona on, sitä pienempi osa perheenjäsenistä saa tartunnan.