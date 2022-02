Millaisen vastustuskyvyn korona vaatii, ja voiko immuniteettia olla liikaa? Professori vastaa

Kolme neljästä suomalaisesta on saanut kaksi koronarokoteannosta, liki puolet kolmannen. Lisäksi moni on sairastanut viruksen aiheuttaman taudin. Milloin väestön vastustuskyky on riittävällä tasolla, jotta koronaan voidaan alkaa suhtautua kuin muihinkin hengitystieviruksiin?