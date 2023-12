Rita ja Aki Mannisen lohduton suru – tämä äkillinen sairaus koitui Putin-koiran kuolemaksi

Rita alkaa itkeä pian puhelimeen vastattuaan, sillä ensimmäinen mielessä oleva asia on rakas koira Putin, jota ei enää ole.

– Putin oli jäämässä Akin äidin luokse Poriin reissumme ajaksi. Koira katseli meitä, kun olimme pakkaamassa tavaroita ja sehän viisaana koirana tiesi jo silloin, että olemme lähdössä pidemmäksi aikaa pois. Sen suusta alkoi valua kuolaa, ja se tarkoittaa yleensä sitä, että koira stressaa tai sillä on kipuja.

Suru-uutinen saapui lentomatkan aikana

"Tärkeämpi kuin moni ihminen"

– Kaikkein törkeintä on sanoa, että no hei, se on vain koira, Aki toteaa.