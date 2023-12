Rita ja Aki Manninen palasivat tyhjään kotiin kriisien jälkeen – näin suuren summan rahaa he menettivät

Rita alkaa itkeä pian puhelimeen vastattuaan, sillä ensimmäinen mielessä oleva asia on rakas koira Putin, jota ei enää ole. Putin kuoli äkillisesti perheen ollessa juuri matkalla Meksikoon.

Taloudellinen menetys useita tuhansia euroja

He viettivät lopulta neljä ylimääräistä päivää ja joulun Meksikossa, ja maksoivat Hilton-hotellin yöpymiset, all inclusive -palvelun ja jouluillalliset sekä joulushow'n ohjelman omasta pussista.

He eivät vielä tiedä, miten TUI aikoo korvata matkasta koituneet ylimääräiset kulut.

– TUI ohjeisti aluksi, että voimme ottaa hotellistamme omakustanteisesti huoneen ylimääräisille päiville ja he korvaavat meille koituneet kulut muyöhemmin. Sitten sanottiinkin, ettei heidän tarjouksensa Hiltonille ei mennyt läpi. Emme siis tiedä, mikä korvausten tilanne on, Aki sanoo.

– Meille tuli jouluaattona TUI:lta viesti, että meille ollaan järjestämässä uutta huonetta, ja vasta seuraavana päivänä tuli viesti, että nyt huone olisi löytynyt jostain sadan kilometrin päästä. Missä he ajattelivat, että olimme viettäneet sen kokonaisen vuorokauden? Nukkuneet hotellin aulassa tai kadulla? Aki sanoo.

Negatiivinen palauteryöppy yllätti

– Nyt me olemme sitten valittajia, kun halusimme vain kritisoida sitä, miten huonosti kaikki asiat hoidettiin, Rita sanoo.

– On annettu ymmärtää, että me olemme jotenkin kauheasti kärsineet. No, jokainen lomalainen kärsi siitä, ettei mistään saanut tietoa.