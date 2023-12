MTV Helsinki-Vantaan lentoasemalla: Aki Manninen kommentoi tapahtumia: "Tää meni ojan puolelle"

Yrittäjäpaskunta Aki Manninen ja Rita Niemi-Manninen olivat palaajien joukoissa. He kertoivat olevansa helpottuneita kotiin pääsystä. Aki Manninen kertoi olleensa huolissaan viimeisen lennon aikana.

– Me puhumme kaikkien 300 matkustajan puolesta. Jos emme olisi laittaneet tätä julkiseksi, niin näitä epäkohtia ei olisi tullut ilmi. Kyse ei ole valittamisesta. Tää meni ojan puolelle, Manninen totesi.

Tui: Pahin mahdollinen aika viivästymiselle

– Onhan tämä helpottava tunne, kun näin luvattoman pitkä viivästymine on ollut. Olemme todella pahoillamme. Tämä on pahin mahdollinen aika, että joulun aikaan on päässyt näin käymään, Aaltonen sanoi MTV Uutisille.