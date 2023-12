Aki Manninen puhuu MTV:lle suunsa puhtaaksi Tuin lomafarssista: "Ulkoministeriön olisi kuulunut lennättää meidät kotiin" – näin ministeriöstä kommentoidaan

Lähes 300 suomalaismatkailijaa on viettänyt odotusten vastaisesti joulunsa Meksikossa, kun perjantaille suunniteltu paluulento Cancunista Helsinkiin ei toteutunutkaan.

Nyt paluulennon kerrotaan lähtevän maanantaina iltakuudelta paikallista aikaa. Maanantainkin lennon aika on vaihtunut kahdesti, sillä alun perin sen piti lähteä aamukymmeneltä.

MTV Uutiset on nähnyt Mannisen Tuilta saaman viestin lentojen muuttuneista aikatauluista. Viestissä kerrotaan myöhästymisen lisäksi, että kone on EuroAtlantic Airwaysin kone, jossa on pelkkä standard-luokka eikä viihdejärjestelmää tai televisioruutuja.