Jaanan poika Niku Patronen, 19, katosi kaveriporukan reissulla – mitä tapahtui ruotsinlaivalla 14 vuotta sitten? Yksi poliisin lause on juurtunut surun murtaman äidin mieleen

Äidin rintaa puristaa aina jouluna, äitienpäivänä ja perheen syntymäpäivinä. On kipristänyt jo 14 vuotta. Jos Jaana näkee auton, jossa on Ruotsin rekisterikilpi, Niku nousee äidin ajatuksiin.

– Ensimmäinen ajatukseni on aina se, että entäs jos se onkin Niku. Jos se kuitenkin tulisi takaisin. Ihan absurdia, mutta niin se vaan on.

”Elä hävitä ittees”

Jäljelle jäi ainoastaan reppu

Jaana on töissä, kun puhelin soi. Toisessa päässä on Jaanan mies suruviestin kanssa.

Tästä vuonna 1998 otetusta kuvasta on muodostunut Jaanalle erityisen tärkeä. Kuvassa on Jaanan lisäksi hänen miehensä Reijo (oik. ylhäällä), Nikun sisko Riina (vas. alhaalla) ja Tatu. Nikun sylissä istuu Einari-veli. Kuva: Jaanan kotialbumi.

Viimeinen naula arkkuun

"Muistojen paratiisi on ainut, mistä meitä ei voi karkoittaa", ranskalaisen Jean Paulin runo on kirjattu Jaanalle lähetettyyn korttiin. Yhteydenotot lisääntyivät, kun äiti kertoi perheensä tarinan Kadonneet-ohjelmassa vuonna 2008.

"Pakko on jatkaa eteenpäin"

Nyt hautajaisista on jo kahdeksan vuotta, ja Nikun kohtalo on edelleen mysteeri. Jaana kertoo, että nykyään on helpompi ajatella, että Niku on päättänyt itse hypätä laivasta.