Helsingin hotelleissa kuhisee nyt tuhansia koiria – Lenan koira teki kielletyn asian

Jos Helsingistä on ollut tällä viikolla vaikeaa löytää vapaata hotellihuonetta, syy siihen voi olla karvainen.



Messukeskuksessa järjestetään loppuviikosta World Dog Show 2025 -koiranäyttely, johon on ilmoitettu Kennelliiton mukaan yhteensä lähes 24 000 koiraa.

Koirien väliaikamajoituksena toimivatkin paikalliset hotellit, jotka ovat toivottaneet karvaiset ystävät tervetulleiksi.

Töölön kaupunginosassa Mannerheimintiellä sijaitsevassa Scandic Parkissa tiedostetaan poikkeuksellinen viikonloppu, kun vierasmäärissä näkyy niin Flow-festivaaleille marssiva festarikansa kuin koiranomistajatkin.

Hotelliin on tehty viikonlopuksi erityisjärjestelyjä.

– Huoneet on laitettu sellaiseen kuntoon, että koiran on siellä mukava olla. On omaa peittoa, vastaanotosta tulee kakkapusseja, leluja ja herkkuja koirille. Allergisille henkilöille on varattu ihan oma kerroksensa, eli sinne ei lemmikkejä tule, kertoo Scandic Parkin hotellin johtaja Otto Puranen.

Hotellin ravintolaan lemmikkejä ei päästetä. Aamupalan voi sen sijaan nauttia baarin puolella.

Topi-koiran omistajat kertovat, että Töölöstä löytyy kosolti hyviä lenkkeilymaastoja.

Kuopiosta koiranäyttelyyn saapuneet Pirkko Airaksinen ja Reijo Ruuskanen ovat Scandicissa yhteensä kolme yötä.

He kertovat, että visiitti Topi-koiran kanssa on sujunut mallikkaasti.

– Topi on viihtynyt hyvin, lähinnä makoillut hotellihuoneessa, Ruuskanen kertoo.

Gina-koira osallistuu viikonloppuna kilpailuihin Messukeskuksessa.

Puolasta näyttelyyn Ginny-koiransa kanssa saapunut Marcin Wyszkowski arvostaa, että hotellissa on niin hiljaista, vaikka koiria onkin paljon.

– Täällä on paljon koiria hotellissa, mutta haukkumista ei kuulu lainkaan. Saamme olla rauhassa huoneessa, Wyszkowski kertoo.

"Kuin kotona olisi"

Niin ikään Mannerheimintiellä sijaitsevassa Valo Hotellissa majoittuu tällä viikolla runsaasti hännänheiluttajia.

Hotelli arvioi, että torstaina hotellissa majaili peräti 200 koiraa.

Gino-koiralle sallitaan hotellissa sängyllä oleskelu.

Valosta huoneen varannut Lena Östman on tottunut hotellivierailuihin Gino-koiran kanssa. Hän kuvaileekin hotellioloja kotoisaksi, pienellä lisämausteella.

Östman kertoo, että kotona Gino ei saa nukkua sängyllä, mutta hotellihuoneessa hän sen sallii.

– Kyllä välillä saa sängyllä olla, Östman naurahtaa.

Katso MTV Uutisten reportaasi paikalta yläpuolelta.