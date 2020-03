Hugo-koira oli 20-vuotiaana syöpään kuolleen Tiian rinnalla loppuun asti – nyt koira on kuolemaisillaan ja Tiian äiti toteutti tyttärensä viimeisen toiveen

”Juuri teille tarkoitettu”

Nyt Hugo on 16,5-vuotias. Sekä näkö että kuulo ovat menneet. Nina Järvelän mukaan on vain ajan kysymys, koska Hugo pääsee ”koirien taivaaseen”.

Ennen Hugon kuolemaa Järvelä halusi kertoa koiran entiselle perheelle, että villakoira on elänyt pitkän ja rikkaan elämän.

– Sosiaalisen median avulla kuitenkin löysimme heidät. He sanoivat, että on aivan ihanaa kuulla koirasta. Alkuperäiset omistajat olivat aina välillä miettineet päätöstään luopua Hugosta ja pohtineet, oliko ratkaisu oikea. Nyt he sanoivat, että taisi olla niin, että ”Hugo oli juuri teille tarkoitettu”, Järvelä kertoo Hugon alkuperäisen perheen tunnelmista.