Samoalle jumiin jäänyt Rissasen perhe oli jo luovuttamassa – kotiinpääsy vaati satoja sähköposteja, tuntien maratonpuheluita ja yli 20 000 euroa: "Meille sanottiin, että ei ole mitään tehtävissä"

Dina Rissanen vastaa puhelimeen omalta kotisohvalta. Rissasen mies ja kaksi lasta on passitettu nauttimaan pääsiäissäästä haastattelun ajaksi.

Suomeen paluusta on nyt viikko, mutta painajaiset perutuista lennoista ja Samoalle jumiin jäämisestä vyöryvät edelleen Rissasten uniin.

– Aika epätodellinen olo vieläkin. Viikko on mennyt todella nopeasti. Ollaan oltu karanteenissa, eikä olla tehty oikeastaan mitään, onnellinen äiti huokaa.

Rissanen on helpottunut, että he pääsivät lopulta terveinä kotiin. Perhe oli vaarassa jäädä Samoalle kuukausiksi maiden laittaessa rajoja kiinni.

”Me luovutimme”

– Suomen viranomaiset sanoivat meille, että ei ole mitään tehtävissä ja että pitää varautua, että täällä menee useampi kuukausi. Se oli todella masentavaa. Koska ei ollut mitään keinoja päästä, kotiin me luovutimme.

Muutaman päivän perhe yritti totutella ajatukseen siitä, että kotiin ei pääsisi vielä pitkään aikaan. Juuri kun perhe oli hyväksynyt tilanteen, he kuulivat vielä yhdestä mahdollisuudesta päästä kotiin. Samoalta oli lähtemässä evakuointilento Japaniin. Perhe otti yhteyttä Japanin suurlähetystöön.Rissanen kertoo, että sekä Japanin suurlähetystön edustaja että Finnairin eräs työntekijä laittoivat kaiken likoon, jotta perhe pääsisi takaisin Suomeen.

Jännitys tiivistyi lentokentällä

Suuri jännitys lentokentällä liittyi lentolippujen maksamiseen. Rissanen laskee, että heillä on mennyt lentoihin ja niiden varauksiin yli 20 000 euroa. Luottokortit olivat tapissa. Perheen pitikin käyttää kolmea eri korttia päästääkseen lennolle.

”Nyt voit rentoutua, olet menossa kotiin”

Vaikka Rissanen menetti matkan aikana työnsä ja luottokortit on nyt kulutettu tappiin, perheenäiti on kiitollinen siitä, että he ovat nyt Suomessa. Rissasta kuitenkin harmittaa, kuinka "typeriä esteitä matkalla oli".