Ennuste: Sosialisti New Yorkin pormestariksi
Zohran Mamdani äänestyspaikalla New Yorkissa 4. marraskuuta.AFP / Lehtikuva Julkaistu 05.11.2025 05:11(Päivitetty 59 minuuttia sitten)
Trump on kutsunut Mamdania kommunistiksi.
Yhdysvalloissa New Yorkin pormestariksi on nousemassa demokraattipuolueen Zohran Mamdani, ennustavat muun muassa uutiskanava CNN ja NBC News.
Vasta 34-vuotias islaminuskoinen Mamdani on kuvaillut itseään demokraattiseksi sosialistiksi. Hän on ollut kyselyiden perusteella vahvin ennakkosuosikki.
New Yorkissa syntynyt presidentti Donald Trump on kutsunut Mamdania kommunistiksi ja kyseenalaistanut hänen maassaolonsa laillisuuden.
Demokraatit voittamassa New Jerseyssa
Demokraatit ovat säilyttämässä kuvernööripaikkansa New Jerseyn osavaltiossa, ennustavat muun muassa NBC News ja CNN.
Ääntenlasku on vielä kesken, mutta demokraattiehdokas Mikie Sherill on jättämässä taakseen kakkosena tulevan republikaani Jack Ciattarellin. Kisasta New Jerseyn kuvernööripaikasta ennakoitiin tiukkaa.
Demokraattiehdokkaiden on ennustettu vievän voiton myös Virginian osavaltion kuvernöörikisassa sekä New Yorkin kaupungin pormestarivaaleissa.
Tiistaisia vaaleja on pidetty presidentti Donald Trumpin toisen kauden suosion testinä.
Virginiaan ensimmäinen naiskuvernööri
demokraattipuoluetta edustavasta Abigail Spanbergeristä on tulossa Virginian osavaltion ensimmäinen naispuolinen kuvernööri, ennustavat muun muassa NBC News ja CNN.
Ääntenlasku on vielä kesken, mutta Spanbergerillä on yli kymmenen prosenttiyksikön johto republikaani Winsome Earle-Searsiin.
Spanbergerin voitto merkitsee vallanvaihtoa myös puoluetasolla, sillä kuvernöörinä on toiminut vuodesta 2022 lähtien republikaani Glenn Youngkin.
Spanberger valittiin Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen vuonna 2018. Tätä ennen hän työskenteli keskustiedustelupalvelu CIA:n palveluksessa.