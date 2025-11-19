– Kyllä se vähän niin on, että yleensä välivaalien jälkeen, sellainen istuva presidentti, joka on toisella kaudella eikä voi enää asettua ehdolla, ruvetaan näkemään väistyvänä tähtenä.

Lindén arvioi, että puolue tulee miettimään jatkossa tarkoin, mitkä ovat sellaisia asioita, joissa istuvaa presidenttiä voi tukea ja myös niitä, joissa tukea ei voi antaa.

Asiakirjojen julkistamista kannatettiin poikkeuksellisen laajalti edustajainhuoneessa ja senaatissa asia eteni niin kutsutussa yksimielisyysmenettelyssä. Tilanne on nostanut kysymyksen, alkaako Trumpin valtakausi Yhdysvaltojen ja puolueensa republikaanien johdossa päättymään.

Tämä mies saattaisi astua Trumpin saappaisiin

– Jos nyt Trump väistyisi ja vaalit pidettäisiin nyt. Trump saattaisi juuri J. D. Vancelle testamentata äänensä.