Ulkopoliittisen instituutin tutkija arvioi, että Trump nähdään pian väistyvänä tähtenä.
Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén kertoo MTV Uutisten haastattelussa, ettei usko Epstein-asiakirjojen julkistamisen kaatavan Yhdysvaltain istuvaa presidenttiä, Donald Trumpia.
Epstein-sotkuista Trump näyttäisi kuitenkin pyristelevän kuivin nahoin irti, eikä Lindén usko asiakirjojen paljastavan enää mitään suurta skandaalia.
Asiakirjojen julkistamista kannatettiin poikkeuksellisen laajalti edustajainhuoneessa ja senaatissa asia eteni niin kutsutussa yksimielisyysmenettelyssä. Tilanne on nostanut kysymyksen, alkaako Trumpin valtakausi Yhdysvaltojen ja puolueensa republikaanien johdossa päättymään.
Lindén arvioi, että puolue tulee miettimään jatkossa tarkoin, mitkä ovat sellaisia asioita, joissa istuvaa presidenttiä voi tukea ja myös niitä, joissa tukea ei voi antaa.
– Kyllä se vähän niin on, että yleensä välivaalien jälkeen, sellainen istuva presidentti, joka on toisella kaudella eikä voi enää asettua ehdolla, ruvetaan näkemään väistyvänä tähtenä.