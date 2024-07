Risto E. J. Penttilä: Sankarin viitan saanut Trump voittaa vaalit, ellei yksi asia muutu

Yhdysvaltain entisen presidentin ja republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin ampumisyritys on järkyttänyt yhdysvaltalaisia.

Kansaa on kuohuttanut erityisesti se, miten helposti ampuja näytti saaneen Trumpin tähtäimeensä, kertoo MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

– Silminnäkijät ovat kertoneet nähneensä miehen ryömimässä läheisen rakennuksen katolla kivääri kädessä. He olivat yrittäneet viittoa poliisille ja muille viranomaisille, että katsoisivat sinne, mutta mikään ei pysähtynyt ja Trump jatkoi puhettaan, Karppinen kertoo Seitsemän uutisissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Salainen palvelu alkoi toimia vasta laukausten alettua.

Avoimesti raivoissaan tapauksesta on ollut republikaanien johtohahmo Mike Johnson, joka on kertonut aikovansa vaatia salaisen palvelun johtajaa kongressin kuultavaksi.

Tapaus tuomittu molemmissa leireissä

Tapauksen ovat tuominneet sekä Trumpin kannattajat että vastustajat.

Karppinen kertoo, että kaikki eivät ole kuitenkaan yllättyneitä tapahtuneesta.

– Kertoo myrkyllisestä kahtiajaon ilmapiiristä, että sosiaalisen median kanavissa ja myös joissain yksityisissä keskusteluissa on heitetty jo vitsiäkin siitä, että on harmi, että ampujan luoti meni sen verran ohi. Myös Trumpin itsensä on ehditty väittää olevan teon takana, koska hän loukkaantui vain lievästi.

3:38 MTV Uutiset USA:ssa: Salaisen palvelun toiminta on herättänyt kummastusta Yhdysvalloissa

Miten tällaista pääsi tapahtumaan?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän mukaan suurin kysymys on nyt se, miten poliisi antoi tällaisen tapahtua.

Trumpin annettiin jopa nousta pystyyn ja heilutella kasvot veressä nyrkkiään yleisön edessä, vaikka tilanne oli päällä.

– Tässä tulee läpi se, että tätä miestä ei pysäytä mikään. Edes poliisi ei pysäyttänyt häntä tilanteessa, jossa oli vaara päällä. Kyllä yhä alleviivaan sitä, että tässä tämä oli luokattoman huonoa toimintaa turvallisuusviranomasilta, Penttilä toteaa.

Penttilä uskoo, että Trumpin toiminta tilanteessa vahvistaa hänen imagoaan.

– (Se vahvistaa mielikuvaa siitä, että) tämä henkilö on amerikkalainen sankari, joka on valmis taistelemaan eikä pakene, ja on vähän kuin Hollywood-elokuvasta.

– Toisaalta tämä vahvistaa sitä paljon kuultua tarinaa, että kaikki haluavat estää Trumpin toisen kauden. Eli kyllä republikaanit saivat tässä argumentteja vaalitaisteluun. Se (tapaus) myös vahvisti sitä, että Trumpin mahdollisuudet ovat entistä paremmat.

Trumpin poika Donald Trump Jr. sanoi pian salamurhayrityksen jälkeen, että taistelu jatkuu huolimatta siitä, mitä ”vasemmisto aikoo tehdä”.

Lue myös: Yksi Trumpin ampumistapauksen uhreista oli entinen palopäällikkö

Millainen vaara on olemassa sille, että republikaanit ottavat tapahtuman aseeksi ja se johtaa uusiin väkivallan tekoihin?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Penttilä ei näe ilmassa sisällissodan merkkejä.

– Tämä on vielä yksittäinen tapahtuma. Mutta on selvää, että republikaanit ottavat tästä kaiken irti poliittisesti. Ja kysymys on, suuntautuuko se demokraatteja vastaan vai siihen, että Trumpista tehdään suurta sankaria.

Siihen ajatukseen Penttilä ei usko, että tapahtuma toisi vastapuolet lähemmäksi toisiaan.

– Kun katsoo Yhdysvaltain poliittista tilannetta, edes tällainen traaginen tapahtuma ei saa maata yhtenäiseksi.

"Kyllä se on nyt tenkkapoo demokraateilla"

Demokraatit ovat pyrkineet tähän asti demonisoimaan Trumpia, mutta nyt äänensävyn on vastaleirissä muututtava.

– Kyllä se on nyt tenkkapoo demokraateilla. Väitän, että kun pari päivää menee ja republikaanien puoluekokous on nähty, demokraattien ainoa mahdollisuus voittaa vaalit on ottaa vielä riski ja vaihtaa ehdokasta. En näe, mitä aseita Bidenilla tässä tilanteessa voisi olla.

Penttilä arvelee, että republikaanien huomenna maanantaina alkavassa kokouksessa Trumpin asemaa pelkäämättömänä johtajana tullaan yhä korostamaan. Mutta:

– Väittäisin, että tulee varmaan ylilyöntejä ja sellaisia virheitä, että peli ei ole vielä selvä.

Hän uskoo kuitenkin, että Trump voittaa vaalit – elleivät demokraatit vaihda ehdokasta.