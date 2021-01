Erkki Tuomioja: Republikaanipuolue voi hajota kahtia vaarallisin seurauksin – eilisillan vastuullinen selvä: "Se on Donald Trump itse"

Se riippuu Erkki Tuomiojan mukaan siitä, ovatko republikaanipuolueen trumpilaiset senaattorit valmiita irtautumaan väistyvän presidentin perinnöstä.

– Jos näin ei tapahdu, tämä äärioikeistolainen, fasistinen liikehdintä voi muodostua jopa omaksi puolueekseen, joka on hyvin vaarallinen. Jos he taas irtaantuvat trumpilaisuudesta, republikaanit voi palautua normaaliksi, demokraattiseksi puolueeksi, Tuomioja totesi MTV Uutiset Livessä.

"Tätä ei olisi uskonut näkevänsä"

Viime yön tapahtumia Tuomioja pitää käsittämättöminä.

– Tätä ei olisi uskonut näkevänsä, Tuomioja summaa.

Hän ihmettelee monen muun tavoin muun muassa sitä, miten heikosti kongressi oli suojattu.

– Tämä ja monet muut kysymykset vaativat selvittämistä. Mutta kyllähän tässä on yksi päävastuullinen, ja se on Donald Trump itse. Hän yllytti julkisesti mielenosoittajia menemään kongressiin. Hänen vastuunsa on tässä täysin selvä.

USA:n demokratia oli haurastumassa jo ennen Trumpia

Tuomiojan mukaan Yhdysvalloissa on jo pitkään ennen Trumpin aikaa murennettu demokratian perustaa systemaattisesti.

– Se on tapahtunut esimerkiksi kiistämällä faktat – se että ylipäätään olisi totuuksia. Vaihtoehtoiset faktat ovat yhtä päteviä kuin osoitettavissa olevat tieteellisetkin faktat. Mihinkään ei voi luottaa paitsi vaalikoneistoon – jos se tuottaa omille edullisia tuloksia. Muuten tulokset voi kyseenalaistaa.

Nyky-Yhdysvallat on Tuomiojan mukaan salaliittoteorioiden luvattu maa.

– Missään muualla maailmassa ei ole niin paljon erilaisiin täysin päättömiin salaliittoihin uskovia ihmisiä kuin Yhdysvalloissa. Ja tähän Trump on iskenyt. Hän ei välttämättä itse usko salaliittoihin, mutta käyttää niitä häikäilemättömästi hyväkseen.

”Moni pitää Trumpia yhä sankarina, Suomessakin”

Tuomioja uskoo Trumpin uran tulleen viime yön tapahtumien jälkeen tiensä päähän. Hän kuitenkin muistuttaa, että tällä riittää edelleen kannattajia, Suomessakin.

– Onneksi Yhdysvaltoihin on nyt valittu täysijärkinen, maltillinen ja rakentavaan politiikkaan pystyvä presidentti. On kuitenkin muistettava, että Trump sai yli 70 miljoonaa ääntä. Ja suuri osa heistä edelleen kaiken tapahtuneen jälkeen on valmis kannattamaa Trumpia ja uskomaan hänen valheisiinsa.

– Ratkaisevaa on se, miten vanha demokratiaankin sitoutunut republikaanipuolue on päästänyt tilanteen tällaiseksi. Ennen tätä päivää yksikään senaattori ei uskaltanut arvostella Trumpia. Nyt on murros tapahtunut.

Trump: Taistelu Amerikan tekemiseksi suureksi on vasta alkanut

Donald Trump lupasi aiemmin tänään antamassaan lausunnossa vallan vaihtuvan rauhanomaisesti 20. tammikuuta, kun hänen virkakautensa päättyy.

Trumpin lausunto julkaistiin sen jälkeen, kun kongressi oli vahvistanut virallisesti Joe Bidenin vaalivoiton.