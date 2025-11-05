Juuri nyt Avaa

– New York on Trumpin synnyinkaupunki. Se on hänen kaupunkinsa siitä huolimatta, että hän lähti pari vuotta sitten ovet paukkuen papereineen Floridaan, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu kommentoi MTV Uutiset Liven lähetyksessä.

Mamdani on 34-vuotias maahanmuuttaja ja New Yorkin ensimmäinen islaminuskoinen pormestari.

Donald Trumpin ja hänen edustamansa eliitin vastustaminen veivät sosialistin vaalivoittoon.

Trumpin suuri sokki: "Hänen kaupunkiaan johtaa mies, jonka hän leimaa hulluksi kommunistiksi"

– Nyt Trumpin kaupunkia johtaa mies, jonka hän leimaa hulluksi kommunistiksi ja sosialistiksi, Hopsu jatkaa.