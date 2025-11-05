Donald Trumpin ja hänen edustamansa eliitin vastustaminen veivät sosialistin vaalivoittoon.
Yhdysvaltojen suurimman kaupungin New Yorkin pormestariksi valittiin demokraattipuolueen Zohran Mamdani, joka kuvailee itseään demokraattiseksi sosialistiksi.
Mamdani on 34-vuotias maahanmuuttaja ja New Yorkin ensimmäinen islaminuskoinen pormestari.
Presidentti Donald Trump on vastustanut Mamdania äänekkäästi. Syy Trumpin tuohtumukseen juuri New Yorkin pormestarivalinnasta on ilmeinen.
– New York on Trumpin synnyinkaupunki. Se on hänen kaupunkinsa siitä huolimatta, että hän lähti pari vuotta sitten ovet paukkuen papereineen Floridaan, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu kommentoi MTV Uutiset Liven lähetyksessä.
Voitonpuheessa kuitti Trumpille
Symbolisesti Mamdanin valinnalla on Trumpille suuri merkitys.