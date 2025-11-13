Trump on allekirjoittanut rahoituspaketin, joka tuo päätökseensä liittovaltion hallinnon ennätyspitkän sulun.
Liittovaltion sulku kesti kaikkiaan ennätykselliset 43 päivää.
Aiemmin maan edustajainhuone hyväksyi rahoituspaketin, jolla oli määrä päättää liittovaltion sulku.
Asiasta kertovat muun muassa CNN ja Politico.
Politicon mukaan liittovaltion keskeytyneet toiminnot voisivat jatkua torstaina aamulla.
Edustajainhuone hyväksyi paketin keskiviikkona paikallista aikaa äänin 222–209. Pakettia tukivat lähestulkoon kaikki republikaanipuolueen kongressiedustajat sekä kourallinen demokraatteja.
Edustajainhuoneen puhemies, republikaani Mike Johnson oli pitänyt päätäntäelintä istuntotauolla sulun aikana. Kongressiedustajat palasivat tällä viikolla Washingtoniin äänestystä varten.