Trumpille raju vastareaktio – "Häntä ei kiinnosta"

Tutkijan mukaan Trumpia kiinnostaa tuontitullireaktioita enemmän se perintö, jonka hän tulee jättämään jälkeensä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla tuontitulleista lähes kaikille maailman maille. Esimerkiksi Euroopan Unionille tulossa on 20 prosentin tullit.

Markkinat reagoivat tuoreeltaan säikähtäen. Pörssikurssit notkahtivat ympäri maailmaa rajusti, eikä viikonloppukaan saanut laskua loppumaan. Aasiassa pörssit avautuivat aamulla syvästi niiaten.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén ei usko Trumpin olevan kiinnostunut markkinoiden reaktioista tullipäätöksiin.

– Vaikuttaa, että tällä kaudella häntä ei enää kiinnosta. Häntä ei vaikuta kiinnostavan kansalaisten mielipide eikä se, mitä markkinoilla tapahtuu tai edes, mitä vauraat hänen kampanjoihinsa lahjoittaneet henkilöt hänelle yrittävät viestiä.

Lindénin mukaan Trump on puhunut kymmeniä vuosia isosta muutoksesta, jota hän yrittää ajaa. Siinä Yhdysvaltoihin saataisiin jälleen teollisuustuotantoa ja koittaisi uusi teollisuustuotannon kulta-aika.

– Hän uskoo tuontitullien olevan tapa, jolla se saadaan aikaan, Lindén sanoo.

– Luulen, että hänelle on tärkeämpää se, että hän ajattelee, että aiheuttaa nyt ison vallankumouksen, joka tulee aina olemaan hänen perintönsä. Jotain mitä hän sai aikaan, yksin hän.

Kansan pettymys ei haittaa

Lindénin mukaan vain osa Trumpin äänestäjistä oli ideologisia kannattajia ja hyvin monet tavallisia arkeaan miettiviä, joskaan ei politiikasta niin kovasti välttämättä kiinnostuneita kansalaisia, jotka ajattelivat, että heidän elämänsä menisi Trumpin aikana parempaan suuntaan. Lindenin mukaan vaikuttaa siltä, että Trumpia ei edes kiinnosta se, että osa äänestäjistä pettyi tässä suhteessa.

– Vaikuttaa siltä, että Trump ei tätä vaalilupausta yritäkään pitää, vaan hän tavoittelee jotain kaukaisessa tulevaisuudessa siintävää vallankumousta, joka tuottaisi ehkä pitkällä aikavälillä jotain hyvää, mutta ei tässä hänen kaudellaan.

Viikonloppuna nähtiin laajoja Trumpin vastaisia mielenosoituksia. Lindénin mukaan tämä on siinä mielessä poikkeuksellista, että Trumpin toisen kauden aikana ei ole näin laajaa liikehdintää nähty.

– Ehkä tämä talousasia on viimeinen pisara, että nyt alkavat Trumpin vastustajat aktivoitua ja muuttua äänekkäämmiksi.

Lindénin mukaan Trumpin repulikaanipuolueessakin on alkanut näkyä aiempaa selkeämpi railo. Moni puolueessa on ollut pitkän aikaa vapaan kaupan puolesta puhuja. Toisekseen railoa synnyttää se, että vaikka Trump ei voi enää asettua ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa, puolueessa moni on hyvinkin kiinnostunut omasta urastaan vaalien jälkeen ja puolueen suosiosta tulevaisuudessa.

Trump havittelee lisää valtaa presidentille

Virkakoneistoa vaihtuu Yhdysvalloissa ja oikeuslaitostakin haastetaan. Lindénin mukaan Trump yrittää vankistaa omaa asemaansa kaikin mahdollisin keinoin. Hän on siirtänyt valtaa käsiinsä muun muassa kongressilta, jolle tuontitulliasian pitäisi kuulua.

– Hän on tehnyt hyvin monia eri asioita, jotka kaikki jollain tavalla pyrkivät siihen, että hän siirtää valtaa presidentin käsiin.

Lindén mainitsee toisena esimerkkinä oikeuslaitoksen, joka on ollut amerikkalaisten ylpeydenaihe poliittisesta ohjauksesta vapaana instituutiona.

– Trump haastaa oikeuslaitosta ja pyrkii pelottelemaan lakiasiantoimistoja ja asianajajia, että kukaan ei uskaltaisi enää puolustaa oikeudessa ihmisiä, jotka asettuvat Trumpia ja Trumpin hallintoa vastaan.

Lindénin mukaan vielä ei olla tilanteessa, jossa Trump ei välitä oikeuslaitoksesta. Askelia ollaan kuitenkin ottamassa siihen suuntaan, että Trumpin hallinto saattaisi olla piittaamatta esimerkiksi korkeimman oikeuden päätöksestä.

Entä mikä on Elon Muskin asema Trumpin hallinnossa? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.