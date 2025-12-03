Venäläisuutistoimisto on siteerannut Alexander Stubbin kirjoitusta muuttuneesta maailmanjärjestyksestä.
Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass on tarttunut Suomen tasavallan presidentin Alexander Stubbin Foreign Affairs -lehdelle kirjoittamaan juttuun ja nostanut uutisen näyttävästi etusivulleen.
Tass nosti pääviestikseen sen, että Stubb peräänkuuluttaa länsimailta asennemuutosta. Lännellä on Stubbin mukaan viimeinen mahdollisuus osoittaa maailmalle valmiutensa vuoropuheluun, kuuluu Tassin otsikko.
Suomen presidentti ilmaisi kirjoittamassaan artikkelissa näkemyksensä, että "toisen maailmansodan jälkeen syntynyt liberaali, sääntöihin perustuva järjestys on nyt kuolemassa", kirjoittaa Tass.
Lue myös: Stubb MTV:lle: Suomalaisten on valmistauduttava epäoikeudenmukaisiin rauhanehtoihin Ukrainan sodassa
Stubb sanoi Foreign Affairs -lehdessä, että liberaali maailmanjärjestys on selvästi jäämässä jälkeen moninapaisesta kilpailusta. Kehitysmaat ovat nyt saaneet mahdollisuuden määrittää maailmanjärjestyksen säännöt.