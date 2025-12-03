Ulkoministeri Elina Valtonen osallistuu tänään Naton ulkoministerikokoukseen Brysselissä. Kokouksen asialistaa hallitsee Ukrainan rauhanprosessi.

Naton ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin ulkoministerikokoukseen. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Kokousagendaa hallitsevat pitkälti Ukrainan rauhanneuvottelut ja niiden eteneminen.

– Suomi tukee kaikkia konstruktiivisia [rakentavia] ehtoja rauhalle. Rauhan pitää olla pysyvä ja sellainen, joka ei uhkaa transatlanttista yhteyttä, Valtonen sanoi medialle saapuessaan kokouspaikalle Brysselissä.

"Olemme Ukrainan tukena"

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi tiistaina Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Tapaamisesta ei ole vielä kerrottu juurikaan lisätietoja julkisuuteen. Myös Valtonen kertoi odottavansa lisätietoja tapaamisesta.

– Olen luottavainen siihen, että rauhansuunnitelma etenee. Mutta rauhansuunnitelma voi edetä vain, jos se kunnioittaa myös Ukrainan toiveita ja suvereniteettia, hän sanoi.