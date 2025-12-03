Ulkoministeri Valtonen Nato-kokouksesta: "Tässä sodassa on yksi hyökkääjä"
3:05
Julkaistu 03.12.2025 10:15
STT
Krista Rastamo
krista.rastamo@mtv.fi
Ulkoministeri Elina Valtonen osallistuu tänään Naton ulkoministerikokoukseen Brysselissä. Kokouksen asialistaa hallitsee Ukrainan rauhanprosessi.
Naton ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin ulkoministerikokoukseen. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).
Kokousagendaa hallitsevat pitkälti Ukrainan rauhanneuvottelut ja niiden eteneminen.
– Suomi tukee kaikkia konstruktiivisia [rakentavia] ehtoja rauhalle. Rauhan pitää olla pysyvä ja sellainen, joka ei uhkaa transatlanttista yhteyttä, Valtonen sanoi medialle saapuessaan kokouspaikalle Brysselissä.
Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi tiistaina Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Tapaamisesta ei ole vielä kerrottu juurikaan lisätietoja julkisuuteen. Myös Valtonen kertoi odottavansa lisätietoja tapaamisesta.
– Olen luottavainen siihen, että rauhansuunnitelma etenee. Mutta rauhansuunnitelma voi edetä vain, jos se kunnioittaa myös Ukrainan toiveita ja suvereniteettia, hän sanoi.
– Me olemme tietenkin Ukrainan tukena tässä, Valtonen jatkoi.
Valtoselta kysyttiin, uskooko hän, että kokouksessa annetaan painetta myös hyökkääjän eli Venäjän suuntaan.
– Viimeaikaiset kehityskulut ovat menneet siihen suuntaan, että on ymmärretty, että tässä sodassa on yksi hyökkääjä ja yksi uhri.
– Vaikka hyökkääjällekin pitää hakea joku ulospääsytie tästä kammottavasta sodasta, jota sen ei olisi pitänyt aloittaakaan, vastaavasti on pidettävä huolta siitä, että uhrin asema ei ole heikompi kun sota päättyy. Tämän eteen tehdään nyt töitä porukalla, Valtonen sanoi.
STT kysyi Valtoselta, miten hän kommentoi presidentti Alexander Stubbin lausuntoa MTV:n uutisille. Stubb sanoi MTV:lle, että suomalaisten tulee valmistautua siihen, etteivät oikeudenmukaisen rauhan ehdot Ukrainassa täyty.
Etukäteen paljon huomiota on myös herättänyt Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion poisjäänti. Hänen tilallaan paikalla on Yhdysvaltain varaulkoministeri Christopher Landau. Valtosen mukaan tärkeintä on yhdysvaltalaisedustajan osallistuminen kokoukseen.
– Yhdysvallat on paikalla. Sen kyllä ymmärrän, että kollega Rubiolla on tällä hetkellä aika paljon töitä tehtävänä
Myös Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen tiistaina kokousta edeltäneessä lehdistötilaisuudessa, ettei tekisi Rubion poissaolosta liiallisia tulkintoja. Rutten mukaan Rubio työskentelee kovasti Ukrainan rauhan eteen ja Yhdysvalloilla on muu edustus kokouksessa.
– Hyväksyn Rubion poissaolon, hän sanoi.
Ukrainalle aseita neljällä miljardilla
Nato-maat keskustelevat myös Ukrainan tukemisesta laajemmin.
Korkea Nato-virkamies kertoi ellen, että jäsenmaat ovat toimittaneet neljän kuukauden aikana Ukrainalle neljän miljardin euron edestä aseita PURL-hankkeen kautta. Loppuvuoteen mennessä määrän odotetaan nousevan viiteen miljardiin.
PURL-hankkeessa Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle aseet, jotka Eurooppa maksaa. Myös Suomi on hankkeessa mukana 17 muun Naton jäsenmaan kanssa.
Rutte arvioi, että lähipäivinä vielä useampi maa liittyy mukaan hankkeeseen.