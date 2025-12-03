Lännessä täytyy miettiä, kuinka pitkälle Venäjän punaisia linjoja pitää kybersodankäynnissä kunnioittaa. Sotilasasiantuntijalla on selvä mielipide.
Joku on vuotanut Yhdysvaltojen erityislähettilään Steve Witkoffin ja presidentti Vladimir Putinin ulkopoliittisen kärkineuvonantajan Juri Ushakovin välisen keskustelun.
Kuka, sitä ei tiedetä tai ei ainakaan kerrota.
Vuoto ei vaikuta yllättäneen maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, majuri Juha Kukkolaa.
Mitä kansainvälisen politiikan vaikutusyrityksiin tulee, ei kenelläkään ole puhtaat jauhot pussissa, Kukkola totesi kybersotataidon seminaarissa.
Puheluvuodon pääepäiltyjen lista ei ole kaiken kattava, mutta kolme valtiota nousee väistämättä esille: Ukraina, Yhdysvallat ja Venäjä.
Puhelussa Yhdysvaltojen Witkoff neuvoo Venäjän edustajaa, miten maan presidenttiä Donald Trumpia kannattaa käsitellä. Valkoinen talo on väittänyt, ettei se näe mitään kritisoimisen aihetta Witkoffin toiminnassa.
Tiistaina Witkoff ja Venäjän presidentti tapasivat Moskovassa. Keskustelunaiheena oli, jälleen kerran, Ukrainan sodan tulevaisuus.
Vladimir Putin
Maanpuolustuskorkeakoulun Kukkolan mukaan Venäjällä on "informaatioylivoima" kotikentällään ja vahva asema myös maailmanlaajuisesti, mutta ei "ylivoimaa niin kuin he itse sen ymmärtävät".
Suomalaistakin mediaa on kritisoitu siitä, että Venäjän viesti menee usein läpi sellaisenaan. Sanoma toistetaan, mutta sen tarkoitusta tai kontekstia ei aina avata.
Seuraus on usein jotain, jota kutsutaan Venäjällä pelotteluksi.
Venäjä on jalostanut kybertoimiaan ja viestintäänsä pian neljä vuotta. Lännen on pakko pysyä Kremlin uusimpien keinojen perässä, Kukkola sanoo.
– Siinä ei voi herpaantua, koska se osuu omaan nilkkaan hybridivaikuttamisen muodossa. Ja osuu jo koko ajan, hän jatkaa.
2:58Kyberhyökkäys ruuhkautti Berliinin lentokentän syyskuussa.
Venäjällä "tehokas" malli
Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Kukkola painottaa, ettei tiedossa ole tietoa siitä, mitä kaikkea Venäjä ja Ukraina ovat tarkalleen ottaen yrittäneet toisilleen kyberiskuilla tehdä.
Näin ollen osapuolten onnistumisia ja epäonnistumisia on vaikea tarkasti arvioida.
Muutakin tarkasteltavaa riittää.
Koska länsimaatkin haluavat käydä "lyhyitä, napakoita ja teräviä sotia", täytyy Venäjän suurhyökkäyksen alkua tarkastella myös kybersodan näkökulmasta.
Koska Venäjä ei onnistunut kybertavoitteissaan, voi siitä osaltaan oppia, miten asioita voisi tehdä toisin.
Kyberpuolustuksessa Venäjästä on vaikea ottaa oppia, sillä Venäjän ja Kiinan malli ei voi olla Suomen ja länsimaiden malli. Ei, jos halutaan pitää kiinni nykyisenkaltaisista avoimista yhteiskunnista, Kukkola katsoo.
– Venäjän ja Kiinan malli on kuitenkin suhteellisen tehokas, hän jatkaa.
Suomessa avoimuus on välillä ollut sillä tasolla, että kuntien verkkosivuilla on jaettu huomattavan paljon yksityiskohtaista tietoa kriittisestä infrastruktuurista.
Aukottomia Venäjän ja Kiinan mallit eivät kuitenkaan ole, Kukkola katsoo. Järjestelmiin päästään aina sisälle ja mitä pidemmälle Venäjä digitaalisesti kehittyy, sitä enemmän tulee aukkoja.
Venäjä jatkanee omalla tiellään eli käytännössä sen kansalaisten netti on rajun sensuurin ja valvonnan alla.
Kukkola näkee tässä "valopilkun" lännen kannalta.
– Se vaikuttaa jo innovaatio- ja keskusteluilmapiiriin, kulttuuriin. Synnyttää järjestelmän, joka rapauttaa itseään. Henkisesti ilmapiiri kuolee, Kukkola sanoo.
– Se voi tuottaa vaarallisia ilmiöitä, mutta jos (Venäjä) jatkaa tuolla tiellä, se alkaa maksaa enemmän kuin siitä on hyötyjä, hän jatkaa.
Maanpuolustuskorkeakoulun Kukkola pitää selvänä, että Venäjä pitää kybersotaa tärkeänä osana työkalupakkiaan.
– Salaaminen on ollut venäläisten kyberkeinojen kehittämisessä tärkeää. Jos he ovat nähneet suorituskykyjen kehittämisen salaamisen tärkeäksi, on sen pakko olla heidän ajattelussakin tärkeää, hän jatkaa.