San Jose Sharks antoi yön NHL-harjoitusottelussa rajua kyytiä, kun se murjoi Anaheim Ducksin 10–0.
San Jose oli liikkeellä pitkälti NHL-miehityksellään, kun taas Anaheim luistelutti kaukaloon kokemattomamman joukkueen.
Joukkueiden välinen tasoero tuli selväksi jo avauserässä, kun San Jose mätti viisi maalia Anaheimin maalilla torjuneen Ville Husson selän taakse.
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Husso pois vaihdettiin maalilta ottelun puolivälissä San Josen johtaessa ottelua 6–0. Hänelle merkittiin lopulta 13 torjuntaa.
San Josen 18-vuotias superlupaus Ivar Stenberg teki ottelussa hattutempun.
Kumpikin joukkue pelaa vielä yhden harjoitusottelun ennen NHL:n runkosarjan alkua.