Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemisessa on edistytty, mutta koulujen välillä on tuoreen raportin mukaan edelleen suuria eroja.
Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista.
Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan.
Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa.
– Varsinkin maahanmuuttotaustaisiin oppilaisiin liittyen, niin esimerkiksi heidän traumaperäiset haasteet ja miten tunnistaa esimerkiksi oppimisvaikeudet, kielen oppimisen vaikeudet, täydennyskoulutustarpeita listaa Karvin arviointiasiantuntija Tanja Laimi.