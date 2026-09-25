Donald Trumpin salamurhayrityksessä vakavia vammoja saanut mies on kuollut.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin salamurhayrityksessä heinäkuussa 2024 haavoittunut katsoja on kuollut, presidentti kertoo Truth Social -alustallaan. Iäkäs mies oli yksi kahdesta tilaisuudessa Butlerissa Pennsylvaniassa vakavasti haavoittuneesta. Häntä ammuttiin käsivarteen ja vatsaan.
Mies kuoli 76-vuotiaana. Yksi tilaisuudessa ammutuista sivullisista, 50-vuotias pelastaja, sai tuolloin surmansa. Trump itse selvisi salamurhayrityksestä korvahaavalla.
Kuolleen perhe vahvisti asian yhdysvaltalaismedialle annetussa lausunnossa, joka ei kertonut kuolinsyytä. Pennsylvanian osavaltion oikeusministeri Dave Sunday kertoi X:ssä, että kuolinsyynä olivat ampumahaavoihin liittyneet komplikaatiot.
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