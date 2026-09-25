Omenan kolhiintunut tai tummunut kohta ei välttämättä tarkoita, että koko hedelmä pitäisi heittää pois. Asiantuntija kertoo, milloin omenan voi vielä syödä.

Syksyn omenasesonki näkyy monessa kodissa runsaana satona. Kaikki omenat eivät kuitenkaan säily täysin virheettöminä, vaan pintaan voi tulla kolhuja ja tummuneita kohtia.

Pitääkö tällainen omena heittää pois?

Pieni tummentuma ei haittaa

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton asiantuntija Jenni Kurvonen kertoi Huomenta Suomessa, ettei pienistä tummista kohdista tarvitse vielä huolestua.

– Ne tummat kohdat voi sieltä leikata pois. Niissä saattaa olla maku vähän heikompi, mutta kyllä omenoita voi aika rauhassa syödä, Kurvonen sanoo.

Omenaviikkoa vietetään 28.9.–4.10. Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry muistuttaa, että kotimainen omena on nyt parhaimmillaan, ja se sopii paljon muuhunkin kuin piirakkaan.

Pieni tummentunut kohta voi johtua esimerkiksi siitä, että omena on pudonnut tai saanut iskun, jolloin sen malto rikkoutuu ja tummuu.

Pieni kolhu tai tummentuma ei siis vielä tarkoita, että koko omena kuuluisi biojätteeseen. Huonon kohdan voi leikata reilusti pois ja käyttää muun hedelmän esimerkiksi sellaisenaan, leivonnassa tai ruoanlaitossa.

Muumio-omenaa ei kannata syödä

Muumio-omenasta puhutaan sen sijaan silloin, kun omenan kuoreen on tullut jostain syystä reikä ja reiästä on päässyt sienitauti sisään.

Marttojen mukaan sieni muodostaa omenaan ruskeita, nopeasti laajenevia mätälaikkuja, joihin syntyy vaaleita nystyjä. Omena tulee läpikuultavan ruskeaksi ja sitä peittää valkoinen nystykerros. Tällöin omenaa ei kannata syödä.