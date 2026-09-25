NHL:ssä pelaava Columbus Blue Jackets on tehnyt kuusivuotisen jatkosopimuksen Adam Fantillin, 21, kanssa.

Fantillin sopimus on kokonaisarvoltaan 82,5 miljoonaa dollaria (noin 72,4 milj. euroa). Fantilli kuittaa uuden sopimuksensa aikana 13,75 miljoonan dollarin (noin 12 milj. euron) vuosiansiot. Lisäksi hän sai myös 10 miljoonan dollarin (noin 8,8 milj. euron) allekirjoitusbonuksen.

Sopimuksettomuuden takia Fantilli ei ole toistaiseksi voinut osallistua Columbuksen harjoitusleirille. Nyt hän on kuitenkin valmis hyppäämään askiin.

– En usko olevani paljoa jäljessä. Minulla oli tänään lääkärintarkastus, joten toivon pääseväni huomenna harjoituksiiin ja lauantaina pelaamaan, Fantilli kommentoi tiedotteessa.

Fantilli teki viime kaudella 59 (24+35) pistettä 82 ottelussa. Nuoresta iästään huolimatta hän on pelannut NHL:ssä jo 213 ottelua.