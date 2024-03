Rikostoimittajan kommentti: Ihmishengellä on monta hintaa – miksi syyttäjä luopui Joensuun murhasyytteestä?

Syyttäjä ilmoitti torstaina , että on tyytymätön äidin saamaan rangaistukseen. MTV ei tavoittanut häntä kommentoimaan, aikooko hän vaatia äidille edelleen tuomiota taposta.

Valtavasti vammoja

Mediaa on syytelty tämän jutun uutisoinnissa liian tarkkojen yksityiskohtien kertomisesta. Jotta ymmärrät, minkälaista julmuutta nelivuotias joutui kestämään viimeisinä elinpäivinään, listaan tähän kaikki ne vakavat vammat, joita hänestä löytyi.

Lain mukaan tahallisen henkirikoksen edellytyksenä on, että tekijä on joko tarkoittanut surmata uhrinsa tai pitänyt tämän kuolemaa toimintansa varmana tai todennäköisenä seurauksena.

Missä kulkee vastuun raja?

Tuomioistuimet ovat jaelleet lukemattomia langettavia tuomioita tapauksista, joissa yksi nyrkinisku päähän on aiheuttanut uhrille esimerkiksi vakavan aivovamman. Turussa eräs mies jäi eloon kaaduttuaan lyömisen seurauksena ravintolan ulkopuolella ovitappiin, joka tunkeutui hänen aivoihinsa.

Tämä käy järkeen. Mutta mikä on vastuumme silloin, kun väkivalta on oikeasti rajua ja uhri on selkeästi hauras, esimerkiksi vauva, lapsi, vanhus tai sairas?