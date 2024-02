Joensuun 4-vuotiaan kuolema: Isäpuoli yli 7 vuodeksi vankilaan, äidillekin vankeustuomio

Syytteessä olivat lapsen äiti ja isäpuoli. Mustelmainen ja pahoja palovammoja saanut poika löytyi kuolleena yksityisasunnosta Joensuun Rantakylästä 8. kesäkuuta.

Lapsen isäpuoli Sebastian Simon Daniel Halonen (s.1998) tuomittiin 7 vuoden 9 kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, huumausainerikoksesta ja yllytyksestä varkauteen.

Lapsen äiti Muusa Tuulia Katariina Rissanen (s. 2001) törkeästä kuolemantuottamuksesta, huumausainerikoksesta ja varkaudesta 3 vuoden 7 kuukauden vankeuteen.

Oikeus: Vammat todennäköisesti tehty höyrymopilla

Oikeus katsoi, että lapsi oli kuollut nestehukkaan tai shokkiin.

Yksi iso kysymys oikeudenkäynnissä koski sitä, oliko teossa käytetty höyrymoppia vai syytetyn kertomuksen mukaisesti kuumaa suihkua. Oikeus katsoi, että lapsen vammat viittasivat huomattavasti vesijohtovettä kuumemman veden käyttöön.

Höyrymopin käytön puolesta puhui se, että lapella oli rinnassaan kolmion muotoinen, tarkkarajainen ja tasainen palovamma, joka sopii höyrymopin päässä olevaan tyynyyn. Oikeus piti höyrymopin käyttö todennäköisenä senkin vuoksi, ettei miehellä itsellään ollut palovammoja.

– Mainituista syistä Halonen on hyvin suurella todennäköisyydellä aiheuttanut [lapselle] palovammat höyrymopilla, mutta joka tapauksessa vähintään kuumalla vedellä. Jos vammat on aiheutettu kuumalla suihkuvedellä, on altistuksen täytynyt olla pitempi, oikeus päätteli.

Lapsen arvioidaan kärsineen teon aikana

– Vammojen laadun ja niiden edellyttämän vammamekanismin takia pahoinpitelyn on täytynyt olla tuskallinen. Halonen on paikalle tulleille ensihoitajille itse kertonut lapsen huutaneen tai itkeneen suihkussa. Teon lapselle aiheuttama kipu on väistämättä ollut Halosen havaittavissa ja teko on kivun takia edellyttänyt lapsen pitämistä teon aikana väkisin paikallaan, tuomiossa perustellaan.

Oikeus: Eivät epäilleet lapsen kuolevan

Syyttäjä oli vaatinut isäpuolelle tuomiota murhasta ja äidille taposta.

Henkirikossyytteet kaatuivat, koska lapsen kuoleman ei näytetty olleen eloon jäämistä todennäköisempi palovammojen seuraus. Äiti ja isäpuoli eivät olleet osanneet odottaa lapsen kuolevan vammoihinsa. Asiassa kuullut asiantuntijatkin ovat katsoneet, että kuolema oli melko epätodennäköinen seuraus lapsen saamista vammoista.

Äiti ja isäpuoli olivat kuitenkin laiminlyöneet lapsen avunsaannin. Lapsen kaltoinkohtelua haluttiin salailla.

– Rissanen on mainituista syistä havainnut lapsen hoidon tarpeen, mutta hän on jättänyt toimittamatta lapsen hoitoon, koska hän on pelännyt huoltajan asemansa vaarantuvan, jos viranomaiset saavat tietää lapsen kaltoinkohtelusta, tuomiossa kerrotaan.

Oikeus otti erikseen huomioon sen, että lapsen äiti oli seurannut jossain määrin vammojen kehittymistä, joten hänellä oli parempi ymmärrys siitä, millainen tila lapsella oli.

– Tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet puoltavat huolimattomuuden katsomista törkeäksi, koska Rissanen on ollut ainoa lapsen kanssa asunut lapsen huoltaja ja siten 4 -vuotiaan lapsen ainoa turva, oikeus perusteli.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Juttua on päivitetty kauttaaltaan kello 13.36.

