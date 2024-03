Rikostoimittajan kommentti: Mitä ihmettä oikeus ja asiantuntijat? Joensuun julmurin oli ymmärrettävä lapsen kuoleman mahdollisuus

On myös tarpeen vielä muistuttaa, että meillä on ollut lähtökohtaisesti vain isäpuolen kertomus hirvittävään tragediaan johtaneista tapahtumista.

Totta on, että Halosen saama lähes 8 vuoden tuomio kyseisillä rikosnimikkeillä on aika kova rangaistus. Taposta langetetaan Suomessa 9–9,5 vuoden tuomioita keskimäärin. Oli odotettavissa, että lapsen äidin tuomio jää lievemmäksi.

Lapseen kohdistuneen väkivaltarikoksen tekijällä tai tekijöillä on aina ollut hankalat ja ahtaat oltavat vankilassa. Turvaosastolle molemmat varmasti sijoitetaankin. On rikoksista kaikkein alhaisin, kun pieni puolustuskyvytön lapsi saa surmansa aikuisen tekemän tahallisen väkivallan seurauksena.

Suomen lakiin on kirjoitettu, että jos tappo tehdään vakaasti harkiten, erityisen raa´alla tai julmalla tavalla ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, tekijä on tuomittava murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Käräjäoikeuden mukaan isäpuoli syyllistyi tahalliseen väkivaltaan, pahoinpitelyyn ja polttamiseen. On vaikea kuvitella, ettei siinä olisi ollut mukana ainakin ripaus jonkinlaista vakaata harkintaa. Tietoista päätöstä tahallisen väkivallan tekemisestä, jonka todennäköiset seuraukset pitää siis ymmärtää ja mieltää. Ehkä suunnitelmallisuuttakin on ollut pitemmältä ajalta. Tiedossa on, että lasta oli kaltoinkohdeltu jo pitkään, ja hänestä oli tehty useita lastensuojeluilmoituksia. Ja mikä voi olla enää julmempaa kuin se, että pieni lapsi kärsii väkivallasta aiheutuneesta kivusta, joka on ollut oikeuden tuomionkin mukaan lapselle tuskallista.