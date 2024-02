Rikostoimittajan kommentti: 4-vuotiaan murhasta syytettyjen vapauttaminen herättää vihaa – saako pieni viaton poika oikeutta?

Kuolemantapaus on tuonut monen mieleen Vilja Eerikan. 8-vuotias Vilja Eerika kuoli pitkäaikaisen kaltoinkohtelun seurauksena äitienpäivänä vuonna 2012. Kuolema oli julma ja brutaali, sillä lapsi tukehtui.

Kuoli palovammoihin

Pienelle pojalle halutaan oikeutta

Haasteellinen näytön kannalta

Syyttäjä arvioi oikeudenkäyntiä seuranneille toimittajille, että tapaus on näytön kannalta haastava. Poliisitutkinnassa ei tarkasti selvinnyt, mistä lapsen palovammat olivat tulleet.

On siis helppo päätellä, että kumpikaan syytetyistä ei tule saamaan tuomiota tahallisesta henkirikoksesta. Se kuohuttaa ja raivostuttaa monia, koska pienen pojan julma kohtalo on päällimmäisenä ihmisten mielissä.

Pitkä vankeustuomio on yhä mahdollinen

Oikeus tekee päätöksensä lakiin perustuen ja ratkaisu syytettyjen vapauttamisesta on sen mukainen. Oikeus totesi, että sillä ei ole laillista perustetta pitää syytettyjä vangittuna pääkäsittelyn ja tuomion antamisen välisenä aikana.

Jos lapsen äiti ja isäpuoli katsotaan syyllisiksi törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen, heidät voidaan yhä tuomita pitkiin vankeusrangaistuksiin. Enimmäisrangaistus näistä kahdesta rikoksesta on 13 vuotta vankeutta.

Oikeudenmukaista tuomiota toivotaan

On yhä täysin mahdollista, että kumpikin heistä passitetaan maaliskuussa vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta, jos heidän tuomionsa ylittävät kaksi vuotta. Erittäin todennäköistä on myös, että juttua käsitellään vielä hovioikeudessa, joten kestää pitkään, ennen kuin tuomio on lainvoimainen.