Miksi murhasyyte kaatui Joensuussa? 4-vuotiaan tarkka kuolinsyy jäi mysteeriksi

Lapsi kärsi pitkään

Lapsi kuoli nestehukkaan tai shokkiin

Millä lasta poltettiin?

– Mainituista syistä Halonen on hyvin suurella todennäköisyydellä aiheuttanut [pojan] palovammat höyrymopilla, mutta joka tapauksessa vähintään kuumalla vedellä. Jos vammat on aiheutettu kuumalla suihkuvedellä, on altistuksen täytynyt olla pitempi, tuomiossa todetaan.

Lasta todennäköisesti painettiin seinään tai lattiaan polttaessa

Jos teko on tehty höyrymopilla, arvioi oikeus, että lasta on suurella todennäköisyydellä painettu väkisin joko kylpyhuoneen lattiaan tai seinään.

– Kuumalla vedellä aiheutetut palovammat edellyttäisivät pitempää altistusta, jonka aikana lasta täytyisi pitää väkisin kiinni, koska palovamman aiheuttaminen on kivuliasta. Myös tässä tapauksessa menettely olisi selvästi tahallista. Ruhjevammojen toistuminen ja liittyminen palovammojen aiheuttamiseen osoittaa, että myös ne on tahallaan aiheutettu, tuomio kerrotaan.

– Vammojen laadun ja niiden edellyttämän vammamekanismin takia pahoinpitelyn on täytynyt olla tuskallinen. [Isäpuoli] Halonen on paikalle tulleille ensihoitajille itse kertonut lapsen huutaneen tai itkeneen suihkussa. Teon lapselle aiheuttama kipu on väistämättä ollut Halosen havaittavissa ja teko on kivun takia edellyttänyt lapsen pitämistä teon aikana väkisin paikallaan.