Rikospaikka näyttää, millaista on elää vankilassa vakavan ja parantumattoman sairauden kanssa.

Katiska-huumevyyhdissä pitkään vankeusrangaistukseen tuomittu Juha-Matti Ruissalo sairastui vankeusaikanaan vuonna 2023 keskushermostoa rapauttavaan MS-tautiin.

Hän kertoo Rikospaikassa minkälaisia vaikeuksia taudin kanssa eläminen on tuonut hänen vankila-arkeensa.

Ruissalo suorittaa tuomiotaan parhaillaan Sukevan vankilassa, josta on pitkä matka Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, jossa hänen tarvitsemansa erikoissairaanhoito on järjestetty.

– Lopuksi mulla oli oikea puoli kroppaa aivan puuduksissa ja mun oikea silmä rupesi roikkumaan. Pyysivät vartijan paikalle ja ne tarjosi mulle kamerakoppia kun luulivat, että mä olen sekaisin, Ruissalo kertoo oireistaan ohjelmassa.

– Olen valittanut useita kertoja viikossa siitä, millaiset kivut minulla on. Sieltä tulee aina vain vastaus, että jos kivut jatkuvat, niin ota uudelleen yhteyttä.

"Nyt ollaan täällä jumalan selän takana"

Ruissalo on sitä mieltä, ettei vankilajärjestelmä ole varautunut vaikeasti sairaaseen vankiin asian edellyttämällä tavalla. Hän aikoo valittaa kohtelustaan eduskunnan oikeusasiamiehelle.

– Se oli vähän ihmeissään siitä, kun mut on sijoitettu tosi kauas sairaalasta. Kerran kun jouduin lähtemään, meni kaksi ja puoli tuntia ennen kuin päästiin liikkeelle. Esimerkiksi Saramäen vankilassa apua oli viiden kilometrin päässä, mutta nyt ollaan täällä jumalan selän takana, Ruissalo sanoo.

Ruissalo ei toistaiseksi vielä tiedä siitä, kuinka hänen tautinsa tulee etenemään.

– Jossain vaiheessa se tulee vaikuttamaan mun kävelykykyyn. Voi olla, että olen ensi vuonna pyörätuolissa. Sitä ei kukaan tiedä, mutta ei tämä hoitojen saamatta jääminen ainakaan auta asiaa.

Katiska-juttu, jonka yhteydessä Ruissalo tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista, on yksi Suomen historian suurimpia huumerikosjuttuja. Sen päätekijöitä olivat muun muassa niin ikään pitkiin vankeusrangaistuksiin tuomitut Janne Tranberg ja Niko Ranta-aho.

