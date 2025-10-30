Aleksanteri Kivimäki odottaa hovioikeuden tuomiota optimistisena.
Hovioikeudenkäynti Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtojutussa päättyi torstaina Helsingin hovioikeudessa.
Käräjillä vankeuteen tuomittu Aleksanteri Kivimäki, 28, vaatii hovioikeudessa kaikkien syytteiden hylkäämistä. Syyttäjät vaativat Kivimäen rangaistuksen korottamista seitsemään vuoteen, mikä on maksimirangaistus rikoksista, joista häntä syytetään.
Hovioikeuskäsittelyyn Kivimäki sanoo olevansa "ihan tyytyväinen".
– Olemme tuoneet paljon oleellista asiaa esille. Toivon, että hovioikeus päätyy oikeaan ratkaisuun, Kivimäki sanoo MTV Uutisille.
Helsingin hovioikeus antaa tuomion alkuvuodesta 2026.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen viime vuonna kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen. Helsingin hovioikeus päästi Kivimäen vapaaksi syyskuussa hänen oltua vangittuna kaksi ja puoli vuotta.
Kivimäen mukaan hän on vankilasta vapautumisen jälkeen elänyt normaalia elämää.
– Teen töitä, syön ruokaa, teen ruokaa. Ei tässä mitään sen ihmeempää. Sushia kaipais. Se on seuraavalla koneella Tokioon, sitten kun saa lentää.
Käräjäoikeuden mukaan Kivimäki tunkeutui oikeudettomasti Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi sieltä potilastietokannan käyttöönsä. Sitten hän oikeuden mukaan julkaisi internetissä yhteensä noin 33 000 Vastaamon potilastietokannassa olleen henkilön tiedot kolmessa erässä.