Niko Ranta-aho 300 euroa ja Janne "Nacci" Tranberg 13 000 euroa – tällaisia olivat tunnettujen rikollisten ansiot

Katiska-saagan päähenkilöt eri kastissa tuloissaan

Ex-rikolliset pääsivät kohtuullisille tuloille

Johansson on kolmesta murhasta elinkautisen istunut, entinen Natural Born Killersin perustaja ja johtaja, joka tuli vankilassa uskoon ja on viime vuodet elänyt vapaalla esimerkiksi julistaen ja tehden radio-ohjelmaa. Ilmén on kymmenen vuoden huumetuomion istunut entinen moottoripyöräjengi Cannonballin asekersantti. Hän on kirjoittanut alamaailman kokemuksistaan useita kirjoja.