Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä Jens Kukan seksuaalirikossyytteiden käsittely jatkuu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, koska syyttäjä aikoo viedä asian uudelleen oikeuteen.

Taustalla on valtakunnansyyttäjän tekemä päätös ja korkeimman oikeuden päätös purkaa aiempi hovioikeuden tuomio. Kyseessä on laaja syytekokonaisuus, joka koostuu vakavista seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä ajoittuen vuosille 2007–2009.

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto kertoo MTV:lle, että päätös oli helppo.

– Päätös ei ollut vaikea. Tässä asiassa oli pikemminkin vaikeaa löytää asianmukainen syyttäjätiimi tätä tulevaisuudessa hoitamaan. Syyttäjäryhmä, kolme kokenutta syyttäjää, eivät he ole missään reservissä odottelemassa tämänkaltaista pyyntöä. He ovat täystyöllistettyjä erikoissyyttäjiä, Koivisto sanoo.

Koiviston mukaan jokainen kolmesta syyttäjästä oli sitä mieltä, että asiaa jatketaan. Heistä kukaan ei ole työskennellyt Auerin asian parissa aiemmin.

– Minulle ratkaisevaa oli se, että löytyykö enää todennäköisiä syitä Anneli Auerin ja tämän toisen henkilön syyttämiseksi ja kyllä niitä löytyy.

Vuoden 2013 Turun hovioikeuden ratkaisu perustui Koiviston mukaan hyvin pitkälti lasten vuonna 2011 antamiin kertomuksiin, lääkärinlausuntoihin heidän vammoistaan ja käräjillä kuultujen asiantuntijoiden todistamiseen.

– Mikään näistä ei ole kadonnut. Kaikki on edelleen tuotavissa Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen tähän jatkokäsittelyyn. Niillä tuli aikanaan langettava tuomio ja ne ovat edelleen olemassa, joten todennäköiset syyt ovat edelleen olemassa.

Koivisto nostaa myös esille korkeimman oikeuden antaman tuomionpurkupäätöksen. Hänen mukaansa se oli hyvin seikkaperäinen ja otti kantaa aiemman näytön näyttöarvoon. Se toteaa selvästi, että Auerin lasten uusissa kertomuksissa on paljon epäluotettavuustekijöitä, jotka sotivat aiempaa näyttöä vastaan.

– Siinä käytiin läpi seikkaperäisesti läpi aiempaa näyttöä ja uutta näyttöä. Korkein oikeus totesi syyttäjän kannalta merkitsevällä tavalla, että mikäli tämä uusi näyttö olisi ollut hovioikeuden käytössä silloin 2013, niin todennäköisesti langettava tuomio ei olisi muuttunut.

Jos syyttäjä olisi luopunut syytteiden ajamista, Auer ja Kukka olisivat oikeutettuja huomattaviin rahallisiin korvauksiin vankilassa perusteetta viettämästään ajasta. Koivisto kertoo, että he olisivat voineet vaatia niin sanottuja "koppikorvauksia" jopa yli miljoonan euron edestä. Se ei kuitenkaan ollut ratkaiseva tekijä syytteiden ajamisessa.

– Pääsyy oli se, että edelleen löytyy ne todennäköiset syyt. Toinen syy on se, että tämä on lapsiin kohdistunut, epäilty hyvin vakava seksuaali- ja väkivaltarikoskokonaisuus. Muiden perusteiden ohella koppikorvauksilla on merkitystä siten, että täytyy myös miettiä valtion kokonaisetua.