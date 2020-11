Näin tienasivat Katiska-oikeudenkäynnin päähenkilöt: Niko Ranta-ahon tulot pyöreä nolla, "Nacci" Tranbergin tulot moninkertaistuivat

Tranbergilla puolestaan verotettavia tuloja oli kaikkiaan runsaat 44 000 euroa. Ne olivat kaikki ansiotuloja. Tarkka summa on 44 619 euroa. Tranbergillä ei ollut lainkaan pääomatuloja. Tranbergin tulojen muutos on merkittävä, sillä parina viime vuonna muun muassa ulkomailla viranomaisia pakoillut Tranberg on saanut vain joitain tuhansia euroja verotettavia tuloja.