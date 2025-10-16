Entinen jääkiekkoilija Jere Karalahti pysyy vangittuna.
Karalahti on vangittu todennäköisin syin epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta.
Karalahti oli pyytänyt vapaaksi päästämistä, mutta käräjäoikeus päätti, että ex-julkkiskiekkoilija pidetään edelleen vangittuna.
Karalahti osallistui oikeudenkäyntiin etänä Vantaan vankilasta,. jossa tämä on tutkintavankeudessa.Lehtikuva
Karalahdella on aiempaakin rikostaustaa. Helsingin hovioikeus tuomitsi hänet vuonna 2009 ehdolliseen vankeuteen huumekaupan rahoittamisesta. Oikeuden mukaan Karalahti rahoitti vuonna 2007 amfetamiinin hankintaa Virosta 10 000 eurolla ja syyllistyi avunantoon törkeään huumausainerikokseen. Laajassa amfetamiinijutussa tuomittiin Karalahden lisäksi lukuisia muitakin ihmisiä.
Sittemmin hän sai tuomion huumausaineen käyttörikoksesta käytettyään kokaiinia.
Lue myös: Jere Karalahti vangittu – näin Nanna Karalahti kertoi perheen tilanteesta keväällä
1:01"Urheilu laittoi minut taas ruotuun" – näin Karalahti kuvaili arkeaan vain hetki ennen vangitsemista.