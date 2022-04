Renny ja Johanna Harlin muuttavat pian Miamiin – sitä ennen on vuorossa Cannesin elokuvajuhlat: "Sen jälkeen alamme rakentaa kotia"

Menestysohjaaja Renny Harlinin ja tämän vaimon Johannan oma tv-sarja The Harlins alkaa maksuttomassa mtv-palvelussa tänään keskiviikkona. Pariskunta kertoo, että heillä on hyvin innostunut ja jännittynyt sekä odottavainen fiilis.

– Se on jännää ja hauskaa, että kaikki tulevat näkemään, kuinka paljon töitä me oikeasti teemme. Ja varsinkin, kuinka paljon töitä Renny tekee, Johanna kertoo.

Pariskunta asuu parhaillaan Kreikassa, sillä Renny kuvaa maassa Hollywood-toimintatrilleriä The Bricklayer. Kun kuvauksia on jäljellä enää hieman yli kaksi viikkoa, Renny myöntää kuvausten menneen yli odotusten.

– Tässä on vahvasti se tuntu, että tämä on se iso toimintaelokuva, minkälaista en ole tehnyt vuosikausiin. Täältä tullaan rytisten sellaisella elokuvalla, mikä oli minun sen ensimmäisen menestyksen salaisuus, Renny hehkuttaa.

Osatuottajana elokuvassa työskentelevä Johanna on voinut hyvin, vaikka hänellä oli raskauden alkuvaiheessa pahoinvointia. Elokuvassa on paljon yökuvauksia, mutta rytmi on sopinut hyvin Johannalle.