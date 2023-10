Renny ja Johanna Harlinin tytär aloitti päiväkodin Uudessa-Seelannissa – tällaisessa kielikylvyssä Coco elää: "Hän ymmärtää kaikkia kolmea kieltä tosi hyvin"

– Täällä on ollut kova hässäkkä, että saadaan viimeinen puristus tehtyä. Olemme tykänneet olla Uudessa-Seelannissa, tämä on vähän kuin satumaa, Renny kertoo.

Perheen elämää seurataan jälleen The Harlins -sarjassa, joka alkaa MTV Katsomossa 8. marraskuuta. Johanna ja Renny sanovat, että he ovat sarjan kolmannella tuotantokaudella entistä avoimempia.

– Me koemme, että tämä on paljaampi kausi ja näytämme vaikeitakin tunteita. Se on jännittävää. Tuntuu, että tällä kaudella sattuu ja tapahtuu. Me käymme läpi muutoksia ja haasteita, mutta myös onnistumisen hetkiä, pari kertoo.