Johanna Harlin julkaisi kuvia luksusjahdilta: "Ikimuistoinen viikko"

Johanna Harlin julkaisi upeita kuvia Espanjasta. Perhe on viettänyt aikaa merellä.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja Johanna Harlin elävät lapsiensa Cocon ja Julesin kanssa kiireistä elämää. Perhe matkustelee paljon niin työnsä puolesta kuin myös vapaa-aikana.

Tällä hetkellä perhe asuu Espanjassa Renny Harlinin uuden elokuvan kuvausten vuoksi. Renny Harlin ohjaa Espanjassa elokuvan nimeltä Black Tides, joka kertoo miekkavalaiden hyökkäyksistä Etelä-Espanjan ja Portugalin rannikoilla.

Elokuva perustuu tosielämän tapahtumiin, joissa miekkavalaat ovat häirinneet veneitä. Kuvaukset alkoivat loppukesästä Espanjan Aurinkorannikolla, ja pääosaa näyttelee John Travolta.

Perhe on töiden lomassa päässyt viettämään myös vapaa-aikaa yhdessä. Johanna Harlin julkaisi upeita perhekuvia mereltä ja luksusjahdilta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Sydämeni on täynnä! Ikimuistoinen viikko vietetty perheen ja ystävien kanssa, Johanna kirjoittaa.