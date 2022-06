The Harlins -sarja saa jatkoa – Renny ja Johanna hehkuttavat: "Uskomme, että toisesta kaudesta tulee vielä parempi"

Menestysohjaaja Renny Harlinin ja hänen vaimonsa Johanna Harlinin elämää on seurattu The Harlins -sarjassa, joka ilmestyy maksuttomassa MTV Katsomossa . Sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella nähtiin liikuttavia hetkiä, kun pari meni naimisiin ja sai tietää perheenlisäyksestä. Pariskunta päästää katsojat myös tulevaisuudessa elämäänsä, sillä sarja saa jatkoa elokuussa.

Renny ja Johanna ovat asuneet tänä vuonna Kreikassa, missä he kuvasivat The Bricklayer -elokuvaa. Toukokuun lopussa he muuttivat Miamiin.