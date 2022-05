Renny ja Johanna Harlin löysivät kodin Miamista – kattohuoneisto suositulla rannalla: "Näköalat avautuvat suoraan Atlantin valtamerelle"

Menestysohjaaja Renny Harlinin ja hänen vaimonsa Johanna Harlinin elämää on seurattu The Harlins -sarjassa, joka on nähtävillä maksuttomassa mtv-palvelussa. Sarjan viisi viimeisintä jaksoa ilmestyivät tänään, mutta The Harlins saa tulevaisuudessa jatkoa.

Harlinit ovat iloisia, että sarjasta on tullut ilmi heidän todellinen elämänsä.

– Meille oli tärkeää, että siitä välittyy realistinen ja oikea kuva meistä ihmisinä, Johanna iloitsee.

– Palaute on ollut niin valtavan positiivista, emme ole saaneet yhtään ainutta negatiivista kommenttia. Palautevyöry on yllättänyt meidät, Renny kiittelee.

Pariskunta paljastaa, että heille on tullut satoja viestejä niin tutuilta kuin tuntemattomilta.

– Ihmiset ovat sanoneet, että positiivisuutemme merkitsee heille niin paljon ja meidän rakkautemme viesti on antanut heille uutta energiaa, Renny kertoo.

– Sellaista viestiä on myös tullut, että ihmisillä oli ehkä vähän ennakkoluuloja ja nyt ne ovat muuttunut. Monet ovat sanoneet, että he uskovat unelmiinsa ja uskaltavat olla omia itsejään sekä tehdä sitä omaa juttua. Jopa sellaisia viestejä on tullut, että olemme muuttaneet heidän elämänsä, Johanna jatkaa.

Harlinit jättivät jo Kreikan taakseen, missä he saivat The Bricklayer -elokuvan kuvattua. Pariskunta on parhaillaan Cannesin elokuvajuhlilla ja toukokuun lopussa he suuntaavat tulevaan kotiinsa Miamiin.

Pariskunnan tuleva koti sijaitsee Miamin South Beachilla, joka on erityisesti suosittu turistien keskuudessa. Harlinien tulevassa kotitalossa on useita ravintoloita, kauppa, kuntosali ja uima-allasalue. Sen lisäksi he pääsevät helposti hemmotteluun, kun myös kauneushoitola on talossa.

– Meillä on 18. kerroksessa penthouse, josta näköalat avautuvat suoraan Atlantin valtamerelle. Rantaveteen kävelee meidän rakennuksestamme 50 metriä. Meillä on myös omat uima-altaat siellä. Tarkoitus on, että joka aamu mennään uimaan altaaseen tai Atlantin aaltoihin. Kyllä se on meille aivan unelmakoti, Renny hehkuttaa.

Pariskunta odottaa parhaillaan ensimmäistä yhteistä lastaa, ja tyttövauvan laskettu aika on heinäkuussa. Rennyllä on entuudestaan reilu parikymppinen Luukas-poika. Renny ja Johanna ovat hankkineet tulevalle pienokaiselle jo tavaroita.

– Meidän ei pitänyt ostaa mitään ennen Miamia, mutta kyllähän niitä silti kertyi. Isommat hankinnat olemme jättäneet Miamiin. Meillä on siellä kivasti aikaa ennen synnytystä.

Johanna odottaa jo innokkaasti lastenhuoneen sisustamista uudessa kodissa ja sitä, kun Renny on luvannut maalata seinän.

– Sinne tulee meidän pikkutytön seikkailumaa. Se on vähän yllätys Johannalle, mitä seikkailumaahan kuuluu, Renny sanoo.

Näin Johanna Harlinin perhe sai tietää vauvauutisen – "Nyt sekoon!":

2:19