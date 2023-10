Renny ja Johanna Harlinin Coco-tytär, 1, on vanhempiensa mukana tapaamisissa ja kuvauksissa: "Haluamme kasvattaa lapsestamme maailmankansalaisen"

– Ensi vuonna on tulossa ulos kolme The Strangers -kauhuelokuvaa ja myös elokuvat The Bricklayer ja The Refuge. Kaikki lakot ovat vaikuttaneet Amerikan elokuvateollisuuteen, että julkaisuajankohdat ovat menneet aivan sekaisin. Minulle on kasautunut näitä elokuvia, Renny kertoo.