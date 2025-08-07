Renny Harlinin ja Coco-tyttären suloinen hetki tallentui kuvaan – Johannalta paljastus perheen suunnitelmista

Renny ja Johanna Harlin ovat parhaillaan Barcelonassa.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja Johanna Harlin ovat parhaillaan lapsiensa Cocon ja Julesin kanssa Espanjan Barcelonassa. Johanna kertoo Instagramin tarinoissa, että parin esikoistytär on parhaillaan kesäleirillä päivät.

– Se on sellainen päivisin oleva leiri tämän viikon ja loppuviikosta me lähdemme reissuun. Melkein lomareissulle voisi sanoa, mutta teemme pikkuisen töitä sielläkin. Vähän saa olla rennommin ja se tulee olemaan aivan ihanaa, Johanna kertoo tarinoissa, jotka ovat nähtävillä 24 tuntia.

Renny puolestaan julkaisi tyttärensä kanssa suloisen yhteiskuvan.

– Ensimmäinen kesäleiripäivä pienellä prinsessallamme. Hän juoksi ja hyppäsi syliin jännittyneenä, Renny kirjoittaa kuvan yhteyteen.

– Mun aarteet, Johanna kirjoitti kuvan yhteyteen sydämien kera.

Kesällä vuonna 2021 avioituneella pariskunnalla on kolmevuotiaan Coco-tyttären lisäksi tänä keväänä vuoden täyttänyt poika Jules. Rennyllä on aikaisemmasta suhteesta myös Luukas-poika.