Renny ja Johanna Harlinin tyttö syntyi - menestysohjaaja liikuttuneena: "Meidän äiti ja pieni tytär voivat loistavasti"

Menestysohjaaja Renny Harlin ja tämän puoliso Johanna Harlin ovat saaneet tyttövauvan. Pariskunta muutti Miamiin toukokuun lopussa, missä Johanna synnytti pariskunnan esikoislapsen. Rennyllä on pienen tyttären lisäksi reilu parikymppinen Luukas-poika.

– Pikkuprinsessamme syntyi maailmaan tiistaina 19. heinäkuuta klo 08.05 aamulla Miamin aikaan, joka oli 15.05 Suomen aikaa. Synnytys meni yllättävän nopeasti, kivuista selvisimme yhdessä. Meidän äiti ja pieni tytär voivat loistavasti, Renny kertoo tunteellisena.

Pariskunta valvoi edellisen yön yhdessä, ja ponnistusvaihe kesti viisi minuuttia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä meni tosi hyvin koko synnytys ja nyt on pieni prinsessa sylissämme, joka painaa 3300 grammaa ja on 51,5 senttiä pitkä, Johanna kertoo.

– Hänellä on paljon tukkaa ja siniset silmät. Hän on aivan täydellisessä kunnossa. Minä leikkasin napanuoran ja koko synnytys oli elämäni hienoin kokemus, Renny liikuttuu puheessaan.

Molemmat vanhemmat ovat täysin myytyjä pienokaisesta.

– Huomenna pääsemme kotiutumaan. Ei riitä sanat siihen, kuinka paljon me tätä pientä prinsessaa rakastamme. Hän on ihan täydellinen. Ei sitä rakkauden määrää voi kuvitella, ennen kuin sen kokee, Johanna sanoo.

– Tälläkin hetkellä, kun puhumme, tämä pieni tuhisee äidin maitobaarissa. Hän on löytänyt sen heti, eikä ole melkein tullut itkun tirahdusta. Hän vain nukkuu ja syö sekä katselee meitä isoilla sinisillä silmillä.

Lentävät pian Suomeen

Pariskunta ei paljasta vielä pienokaisen nimeä, sillä se selviää vasta muutaman viikon päästä ristiäisissä. Harlinit muuttivat Miamiin South Beachille toukokuun lopussa, mutta pian he lentävät Suomeen.

– Katsotaan, mikä on tilanne ja kuinka nopeasti pystymme lentämään. Se on tavoitteena, että tulisimme loppukesästä Suomeen. Aiomme viettää aikaa Tammion saaressa sijaitsevassa huvilassamme, pariskunta kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Renny kuvaa ympäri maailmaa elokuvia, joten varsinaista isyyslomaa menestysohjaaja ei ehdi viettää. Pian kutsuu taas uuden elokuvan kuvaukset, jonka nimeä ei ole vielä julkistettu. Kuvauksiin lähtee mukaan koko perhe.

– Me menemme tällä kertaa Bratislavaan Slovakiaan. Siellä on elokuvan valmistelut jo täydessä käynnissä. Kuvaukset alkavat elokuun lopulla ja menemme suoraan Suomesta sinne, Renny kertoo.

Parin elämää on seurattu The Harlins -sarjassa, joka on nähtävillä maksuttomassa MTV Katsomossa. Sarjan toinen tuotantokausi alkaa elokuun lopussa. Myös pienokaisen syntymä nähdään tulevalla kaudella.

– Meillä on kuvausryhmä paikalla ja he kuvaavat valmistautumisen sekä synnytyksen jälkeen, kun palaamme kotiin. Me itse kuvaamme varsinaisen synnytyksen. Sarjassa on tähänkin asti ollut paljon meidän omaa kuvaamaan materiaalia, eikä siinä huomaa mitään eroa, Renny sanoi ennen lapsen syntymää.

Harlinit saivat ennen lapsen syntymää paljon viestejä tuntemattomilta ihmisiltä, jotka elivät parin vauvahuumassa mukana.

– Se on ollut jännä nähdä, että meille on tullut valtavasti viestejä. Joka päivä tulee kymmenittäin viestejä, joissa toivotetaan onnea ja kysytään vauvasta. Kysytään myös, mihin saa lähettää lahjoja vauvalle. Ohjelman vaikutus on ollut uskomatonta, pari kertoi ennen pienokaisen syntymää.

Renny ja Johanna Harlin ottivat tatuoinnit vihkimisen jälkeen. Katso video:

1:31