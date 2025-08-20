Johanna ja Renny Harlin avoimina lapsihaaveistaan: "Kaipaamme vielä sellaista pientä tuuditettavaa"

Johanna ja Renny Harlin kertoivat Huomenta Suomessa lapsihaaveistaan. Pariskunnalla on entuudestaan kaksi yhteistä lasta.

Johanna ja Renny Harlin vierailivat Huomenta Suomessa 20. elokuuta. Kaksikko muun muassa kertoi avoimesti lapsihaaveistaan.

Harlineilla on entuudestaan heinäkuussa 2022 syntynyt tytär Coco sekä ja poika Jules, joka syntyi huhtikuussa 2024. Pariskunta meni naimisiin vuoden 2021 kesällä. Renny Harlinilla on myös aikuinen lapsi Luukas Harlin.

Toimittaja ja juontaja Shahin Doagu muistuttaa pariskuntaa joitakin vuosia sitten tehdystä Huomenta Suomen haastattelusta, jossa Johanna Harlin sanoi, että haluaisi mahdollisimman monta lasta. Doagu tiedusteleekin, onko pariskunta yhä sillä kannalla.

Lue lisää: Renny ja Johanna Harlinilta paljastus suorassa lähetyksessä

– Se on pelottavaa, mutta en usko, että minulta koskaan se vauvakuume täysin lähtee pois. Että kyllä se on haaveissa jossain kohtaa, Johanna Harlin paljastaa.

– Nyt kun lapset kasvavat niin nopeasti ja Juleskin oppi juuri kävelemään, että me kaipaamme vielä sellaista pientä myssykkää, jota voi tuudittaa.

– Kuinka monta olisi vielä haaveissa? Doagu tiedustelee.

– Puoli tusinaa, Renny Harlin heittää.

Parhaillaan Espanjassa elokuvaa kuvaava pariskunta kertoo, että pystyvät mahdollistamaan nykyisen elämäntyylinsä apujoukkojen avulla. Heillä on arjessa apunaan assistentti, joka pitää huolta perheen aikatauluista sekä kokopäiväinen lastenhoitaja, joka asuu heidän kanssaan ja auttaa myös ruuanlaitossa.

Kiireisen arjen keskellä Johanna ja Renny Harlin huoltavat parisuhdettaan treffien merkeissä.

– Töissä emme puhu henkilökohtaisia asioita, mutta sitten sovimme sellaisia yhteisiä treffi-iltoja, Johanna kertoo.