Renny ja Johanna Harlinilta uusi aluevaltaus – tarjoilevat muun muassa intiimejä vinkkejä rakkauteen

0:33imgCoco Harlin varasti shown Huomenta Suomessa kesällä 2023
Julkaistu 20.08.2025 09:34
Renny ja Johanna Harlinilta tulee podcast.

Menestysohjaaja Renny Harlinilta ja hänen puolisoltaan Johanna Harlinilta ilmestyy podcast. Pian alkavassa podcastissa seurataan pariskunnan elämää maailmalla, sekä saadaan näkymät Hollywoodin ja elokuvamaailman kuumimpiin puheenaiheisiin.

Podme Renny ja Johanna HarlinRenny ja Johanna Harlinilta ilmestyy podcast.Sandra Mañas / Podme

Tiedotteen mukaan pian alkava sarja ei olisi Harlinien näköinen, jollei pariskunta paljastaisi joka viikko sen hetken suurimpia unelmiaan. Kuulijoille tarjoillaan myös Harlinien omat intiimit vinkit roihuavaan rakkauteen.

The Harlin Show alkaa Podme-palvelussa 10. syyskuuta. 

