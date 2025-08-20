Renny ja Johanna Harlinilta uusi aluevaltaus – tarjoilevat muun muassa intiimejä vinkkejä rakkauteen

Renny ja Johanna Harlinilta tulee podcast.
Menestysohjaaja Renny Harlinilta ja hänen puolisoltaan Johanna Harlinilta ilmestyy podcast. Pian alkavassa podcastissa seurataan pariskunnan elämää maailmalla, sekä saadaan näkymät Hollywoodin ja elokuvamaailman kuumimpiin puheenaiheisiin.
Renny ja Johanna Harlinilta ilmestyy podcast.Sandra Mañas / Podme
Tiedotteen mukaan pian alkava sarja ei olisi Harlinien näköinen, jollei pariskunta paljastaisi joka viikko sen hetken suurimpia unelmiaan. Kuulijoille tarjoillaan myös Harlinien omat intiimit vinkit roihuavaan rakkauteen.
The Harlin Show alkaa Podme-palvelussa 10. syyskuuta.